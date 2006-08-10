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Галицкий – Шаронову: «То, что вы делаете, очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось»

Теги Рубин премьер-лига Россия видео Роман Шаронов Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поддержал главного тренера «Рубина» Романа Шаронова после матча 5-го тура чемпионата России (1:0).

«То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось, буду за вас переживать.

Я понимаю, что после поражения тяжело всем, но то, что вы делаете, это круто, знайте это. Мы за вас переживаем», — сказал Галицкий Шаронову в подтрибунном помещении.

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