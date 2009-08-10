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Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут «Ливерпуль» играл в суперфутбол»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Норвич Сити Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в 1-м туре АПЛ.

«В течение 60 минут мы действовали очень остро, а затем стоило чуть больше взять игру под контроль.

Мое уважение «Норвичу»: команда оставалась дерзкой и наслаждалась своим футболом.

В начале второго тайма могли забивать пятый или шестой гол, но «Норвич» поразил наши ворота. После этого опасных моментов не возникало, но пришлось потрудиться, чтобы удержать счет.

В следующих двух матчах нужно сработать умно: принять несколько решений и попытаться выиграть обе игры, что будет сложно.

Но сегодняшний вечер позитивный. В течение 60 минут мы играли в суперфутбол, а то, что случилось в последние полчаса, – нормально на ранних этапах [сезона]», – сказал Клопп в интервью Match of the Day.

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