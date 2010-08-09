Лукаку взял в «Интере» 9-й номер, под которым играл Икарди

анонсировал, что новичок клуба Ромелу Лукаку будет выступать под номером 9.

Под этим номером выступал нападающий Мауро Икарди, которым интересуются «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед», заключив с миланским клубом контракт до лета 2024 года.

Ранее стало известно, что 26-летний бельгиец в «Интере» будет получать 9 миллионов евро в год, «МЮ» заработает на его продаже до 80 миллионов евро.