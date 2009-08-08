Дибала близок к переходу в «Тоттенхэм»

Форвард Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Лондонцы близки к приобретению 25-летнего аргентинца сегодня, в трансферный дедлайн в АПЛ.

Сделка по Дибале пока не завершена, но клубы надеются, что переход все же состоится, сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн.

«Тоттенхэм» усилил интерес к Дибале после того, как сорвался трансфер атакующего полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, а от Дибалы, в свою очередь, отказался «Манчестер Юнайтед».

Трансфер Дибалы в «Тоттенхэм» срывается из-за разногласий по имиджевым правам игрока