Реклама 18+
Реклама 18+

Дибала близок к переходу в «Тоттенхэм»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Пауло Дибала Футбол

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Лондонцы близки к приобретению 25-летнего аргентинца сегодня, в трансферный дедлайн в АПЛ.

Сделка по Дибале пока не завершена, но клубы надеются, что переход все же состоится, сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн.

«Тоттенхэм» усилил интерес к Дибале после того, как сорвался трансфер атакующего полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, а от Дибалы, в свою очередь, отказался «Манчестер Юнайтед».

Трансфер Дибалы в «Тоттенхэм» срывается из-за разногласий по имиджевым правам игрока

В Fantasy АПЛ разыгрывают поездку на матч в Англию и 20 футболок английских клубов! Быстрее создавай команду

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться