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Президент «Туна» о матчах со «Спартаком»: «Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам»

Теги Спартак Тун Лига Европы Футбол

Президент швейцарского «Туна» Маркус Люти поделился ожиданиями от матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака».

— Без всяких сомнений, «Спартак» — фаворит пары.

— Кого бы вы могли выделить в составе «Спартака»?

— Мы проявляем уважение ко всей московской команде. «Спартак» — это отличный футбольный клуб. Мы не выделяем конкретных лиц — будем играть против всей команды.

— Недавно «Спартак» покинули два лидера – Фернандо и Адриано. Это облегчает вам задачу?

— Футбол — командная игра, где много неожиданных моментов. Жребий свел нас со «Спартаком», и мы восприняли это как данность. Мы не очень беспокоимся о таких темах, как трансферы соперника. Мы сосредоточены только на себе.

— В 2013 году «Спартак» проиграл на предварительной стадии Лиги Европы швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4). Помните те матчи?

– Конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.

— «Тун» способен повторить подвиг «Санкт-Галлена»?

— Хотел бы напомнить, что «Тун» играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со «Спартаком», – сказал Люти.

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