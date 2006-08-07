Тренер «Краснодара» Матвеев: «0:1 не катастрофический счет. Мы можем преуспеть в голах в Порту»

Главный тренер Сергей Матвеев подвел итоги матча с «Порту» (0:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– Можно сказать, что это незаслуженное поражение?

– На наш взгляд, матч был равный. свой стандарт исполнил, мы – нет. В этом, наверное, большая разница была.

А так, концовка второго тайма, мы думаем, полностью за нами была, мы были ближе к забитому голу, чем «Порту».

– С чем связано такое количество необязательных потерь? Количество брака просто зашкаливало, особенно в простых ситуациях.

– Может быть, некая нервозность была в начале матча, но второй тайм был более качественным.

– Первые минут 30 «Краснодар» тяжело входил в игру?

– Ну, наверное, да, вы правы. Но поймите, есть уровень ответственности, который ребята, может быть, освоили уже по ходу матча.

– Замена Камболова связана с травмой или с желтой карточкой?

– Мы увидели, что Руслан стал немного не успевать. Замена по позиции – это нормально. Он отыграл хороший матч. Мы добавили туда игрока: разрывы пошли, и мы попытались это чуть-чуть исправить.

– Чего ждать через 6 дней в Португалии?

– Счет 1:0 не катастрофический. Мы также можем преуспеть там в голах, поэтому посмотрим, увидим.

– Как оцените игру Берга в стартовом составе.

– Довольно-таки хорошо, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

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