Форвард дортмундской «Боруссии» Филипп близок к переходу в «Динамо за 18 млн евро

Нападающий дортмундской Максимилиан Филипп близок к переходу в РПЛ.

По информации Ruhr Nachrichten, интерес к 25-летнему форварду проявляют и «Айнтрахт», но московский клуб сделал более выгодное предложение о покупке – 18 миллионов евро. Сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

Летом 2017 года Филипп перешел в «Боруссию» из . В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.