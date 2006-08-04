Реклама 18+
Реклама 18+

Форвард дортмундской «Боруссии» Филипп близок к переходу в «Динамо за 18 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Динамо Москва Максимилиан Филипп Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп близок к переходу в РПЛ. 

По информации Ruhr Nachrichten, интерес к 25-летнему форварду проявляют «Динамо» и «Айнтрахт», но московский клуб сделал более выгодное предложение о покупке – 18 миллионов евро. Сделка может быть оформлена уже в ближайшее время. 

Летом 2017 года Филипп перешел в «Боруссию» из «Фрайбурга». В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. 

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

 

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться