«Реалу» надо согласовать трансфер Погба до дедлайна АПЛ, так как «МЮ» захочет купить кого-то на его место

«Реал» по-прежнему интересуется полузащитником Полем Погба.

По информации Marca, мадридскому клубу нужно договориться о трансфере 26-летнего футболиста до закрытия трансферного окна в АПЛ 8 августа, чтобы «МЮ» успел подписать игрока на замену французу.

В переходе Погба в заинтересован лично главный тренер Зинедин Зидан. «Юнайтед» рассчитывают выручить с продажи игрока 180 миллионов евро, но президент «сливочных» надеется, что сможет при участии самого Погба договориться о соглашении, которое будет устраивать все стороны.

Агент Погба: «Каждый в «МЮ» знает о готовности Поля двигаться дальше. Мы работаем над этим»