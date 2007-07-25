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«Реалу» надо согласовать трансфер Погба до дедлайна АПЛ, так как «МЮ» захочет купить кого-то на его место

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Поль Погба Футбол

«Реал» по-прежнему интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. 

По информации Marca, мадридскому клубу нужно договориться о трансфере 26-летнего футболиста до закрытия трансферного окна в АПЛ 8 августа, чтобы «МЮ» успел подписать игрока на замену французу.

В переходе Погба в «Реал» заинтересован лично главный тренер Зинедин Зидан. «Юнайтед» рассчитывают выручить с продажи игрока 180 миллионов евро, но президент «сливочных» Флорентино Перес надеется, что сможет при участии самого Погба договориться о соглашении, которое будет устраивать все стороны.

Агент Погба: «Каждый в «МЮ» знает о готовности Поля двигаться дальше. Мы работаем над этим»

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