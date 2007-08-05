Вице-президент «Барселоны» о трансфере Неймара: «Сегодня это исключено»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» в каталонский клуб.

«Как и сказал президент, вопрос о переходе Неймара сегодня не рассматривается. Все сложно. Мы просто наблюдатели. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, но эту ситуацию нужно решать именно там.

Мы не разговаривали о Неймаре. и «ПСЖ» очень уважительно относятся друг к другу, и если будем когда-нибудь обсуждать кандидатуру Неймара, тогда и поговорим. Сегодня это исключено», – сказал Кардонер в интервью TV3.

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