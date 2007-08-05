Игорь Акинфеев: «ЦСКА нужен дядька в центре поля, который вел бы за собой»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал смену поколений в московском клубе.

«Судьбу не выбирают. Рано или поздно все заканчивают. И команда завершает свое существование как долго живущий вместе коллектив. Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать.

Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА еще будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вел за собой.

В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнером и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок», – сказал Акинфеев.