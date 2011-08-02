Малком – самый дорогой трансфер РПЛ после Халка. В топ-15 – 9 покупок «Зенита»

«Зенит» приобрел полузащитника Малкома у «Барселоны».
Каталонский клуб назвал сумму трансфера – 40 миллионов евро гарантированных выплат и 5 миллионов бонусов.
Таким образом, дороже Малкома при переходе в РПЛ был только Халк. «Зенит» в 2012 году заплатил за него 60 миллионов евро. 40 миллионов также стоил Аксель Витцель, однако в сделке по Малкому прописаны бонусы.
В топ-15 – 9 трансферов «Зенита», по 3 перехода в «Анжи», два – в «Динамо», один – в «Рубин».
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