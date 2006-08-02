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Александр Медведев: «Не стоит ожидать, что «Краснодар» будет беречь силы перед ЛЧ»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о предстоящем матче РПЛ с «Краснодаром».

«Ждем от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры. Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.

Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла. «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью — побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов», – сказал Медведев.

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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