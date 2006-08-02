Александр Медведев: «Не стоит ожидать, что «Краснодар» будет беречь силы перед ЛЧ»

Генеральный директор Александр Медведев поделился мнением о предстоящем матче РПЛ с .

«Ждем от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры. Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.

Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла. «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью — побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов», – сказал Медведев.