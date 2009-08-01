Малком улетел в Петербург для оформления перехода в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».
Игрок сегодня не тренировался с «Барселоной», потому что вылетел в Санкт-Петербург частным рейсом, чтобы завершить трансфер в «Зенит».
Вчера 22-летний бразилец уже попрощался со своими бывшими одноклубниками. Перед подписанием контракта ему еще предстоит пройти медицинское обследование.
Официально о переходе Малкома может быть объявлено сегодня или завтра.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Малкома 40+5 млн евро.
Фото: инстаграм Enric Juarez