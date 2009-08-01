Малком улетел в Петербург для оформления перехода в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком в ближайшие часы может стать игроком .

Игрок сегодня не тренировался с «Барселоной», потому что вылетел в Санкт-Петербург частным рейсом, чтобы завершить трансфер в «Зенит».

Вчера 22-летний бразилец уже попрощался со своими бывшими одноклубниками. Перед подписанием контракта ему еще предстоит пройти медицинское обследование.

Официально о переходе Малкома может быть объявлено сегодня или завтра.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 40+5 млн евро.

Фото: инстаграм Enric Juarez