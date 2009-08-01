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Малком улетел в Петербург для оформления перехода в «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига возможные трансферы Малком Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».

Игрок сегодня не тренировался с «Барселоной», потому что вылетел в Санкт-Петербург частным рейсом, чтобы завершить трансфер в «Зенит».

Вчера 22-летний бразилец уже попрощался со своими бывшими одноклубниками. Перед подписанием контракта ему еще предстоит пройти медицинское обследование.

Официально о переходе Малкома может быть объявлено сегодня или завтра.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Малкома 40+5 млн евро.

Фото: инстаграм Enric Juarez

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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