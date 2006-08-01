Игорь Черевченко: «Беру всю вину за поражение от «Нефтчи» на себя»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко объяснил поражение от «Нефтчи» (общий счет – 0:4) в ответном матче 2-го квалификационного раунда .

«В обороне мы много наошибались. нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны.

Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом.

У хорошие шансы пройти еще дальше. У них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский «Шериф», который играл против российской команды.

Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет.

«Нефтчи» заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты», – заявил Черевченко.