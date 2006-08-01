Президент «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду в матче со звездами корейской лиги мышечной усталостью

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли написал письмо главе южнокорейской лиги Квону Огапу по поводу невыхода на поле форварда туринцев в товарищеском матче против звезд К-Лиги (3:3).

«Все находившиеся в Корее игроки приняли участие в матче, кроме одного – Криштиану Роналду. После игры с «Интером», которая состоялась лишь двумя днями ранее, наш медицинский штаб предписал ему отдых из-за мышечной усталости.

В связи с этим, господин президент, я решительно отвергаю ваше обвинение в нашем безответственном поведении, высокомерии и неуважении к болельщикам, которых мы всегда уважаем.

Никто в «Ювентусе» не хотел нанести урон репутации корейской лиги, Корейской Ассоциации футбола или Азиатской конфедерации футбола», – написал Аньелли.

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