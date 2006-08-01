Реклама 18+
Реклама 18+

Президент «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду в матче со звездами корейской лиги мышечной усталостью

Теги Криштиану Роналду Ювентус высшая лига Южная Корея серия А Италия травмы товарищеские матчи (клубы) Андреа Аньелли Футбол

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли написал письмо главе южнокорейской лиги Квону Огапу по поводу невыхода на поле форварда туринцев Криштиану Роналду в товарищеском матче против звезд К-Лиги (3:3).

«Все находившиеся в Корее игроки «Ювентуса» приняли участие в матче, кроме одного – Криштиану Роналду. После игры с «Интером», которая состоялась лишь двумя днями ранее, наш медицинский штаб предписал ему отдых из-за мышечной усталости.

В связи с этим, господин президент, я решительно отвергаю ваше обвинение в нашем безответственном поведении, высокомерии и неуважении к болельщикам, которых мы всегда уважаем.

Никто в «Ювентусе» не хотел нанести урон репутации корейской лиги, Корейской Ассоциации футбола или Азиатской конфедерации футбола», – написал Аньелли.

Корейские фанаты обратились в суд из-за отказа Роналду выходить на матч со звездами корейской лиги

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться