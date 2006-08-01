Гильерме: «Никогда не перейду в «Спартак». Я сдержал слово»

Вратарь «Локомотива» Гильерме, недавно продливший контракт с клубом на три года, заявил, что не вел переговоров со .

«Предложения были не только от российских команд, но и из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве».

Разговоры о согласованном контракте со — это все «бла-бла-бла». «Согласовал контракт», «просил три миллиона, пять миллионов» — это все неправда.

Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы. Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово!

Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду», — сказал .

Хэппи-энд: «Локо» все же договорился с Гильерме. Он уже легенда (12 лет в клубе, а будет 15)