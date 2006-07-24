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Твиттер, предположительно открытый футболистом-геем из Англии, был удален

Теги чемпионшип ЛГБТ Футбол

Твиттер-аккаунт, который предположительно принадлежал футболисту-гею из Чемпионшипа, был удален.

В первом твите аккаунта The Gay Footballer, созданного в начале июля, автор написал, что он – профессиональный футболист, который совершил каминг-аут перед семьей. 24 июля он планировал раскрыть личность перед подписчиками.

Однако затем аккаунт был удален. Перед этим автор написал: «Думал, я сильнее. Я ошибался».

Единственным британским профессиональным футболистом, признавшимся общественности в нетрадиционной сексуальной ориентации, остается Джастин Фашану. Он совершил каминг-аут в 1990 году, а спустя восемь лет покончил с собой из-за психологического насилия со стороны тренера, команды и прессы.

Ранее The Sun сообщила о футболисте из АПЛ, который хочет сделать каминг-аут.

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