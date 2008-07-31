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ФИФА сегодня объявит номинантов премии The Best

Теги рейтинги ФИФА The Best Футбол

Сегодня ФИФА объявит имена игроков, которые будут бороться за премию The Best в этом году.

В 14:00 по московскому времени будут названы номинанты на премию лучшему женскому тренеру мира. В 15:00 ФИФА назовет номинантов на приз лучшему тренеру в мужском футболе. В 16:00 станут известны девушки, которые будут бороться на награду лучшей футболистке мира, а в 17:00 объявят номинантов на премию The Best среди мужчин.

В прошлом году лучшим футболистом мира по версии ФИФА был назван полузащитник «Реала» Лука Модрич, а бразильянка Марта в рекордный шестой раз стала лучшей футболисткой мира. Лучшим тренером мира был признан Дидье Дешам, который в прошлом году привел сборную Франции к титулу чемпионов мира.

Ранее сообщалось, что награды ФИФА The Best вручат 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане. 

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