Реклама 18+
Реклама 18+

РФС оценил на «тройку» газон стадиона «Спартака» после концерта Эда Ширана

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Открытие Арена Футбол

РФС выразил недовольство качеством газона на домашнем стадионе «Спартака».

19 июля на «Открытие Арене» прошел концерт музыканта Эда Ширана. После него агрономы не успели привести поле в порядок. Местами на газоне видны проплешины, а сам грунт не окреп.

«На стадионе проводят агротехнические мероприятия. Есть много проблемных мест. Идет подкормка газона. Разница между этой и здоровой травой видна.

Оценка качеству газона – «тройка». Но переносить игру РФС не будет. Трава еще молодая, подрастает, поле прошито», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

3 августа «Спартак» примет «Динамо».

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться