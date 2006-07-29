РФС оценил на «тройку» газон стадиона «Спартака» после концерта Эда Ширана

РФС выразил недовольство качеством газона на домашнем стадионе «Спартака».

19 июля на прошел концерт музыканта Эда Ширана. После него агрономы не успели привести поле в порядок. Местами на газоне видны проплешины, а сам грунт не окреп.

«На стадионе проводят агротехнические мероприятия. Есть много проблемных мест. Идет подкормка газона. Разница между этой и здоровой травой видна.

Оценка качеству газона – «тройка». Но переносить игру не будет. Трава еще молодая, подрастает, поле прошито», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

3 августа примет «Динамо».