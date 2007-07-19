«Атлетико» хочет подписать Эриксена в случае неудачи с Хамесом

рассматривает возможность трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.

По информации Marca, несмотря на интерес «матрасников» к полузащитнику Хамесу Родригесу и желание самого колумбийца перейти в «Атлетико», трансфер может не состояться.

Переход Хамеса возможен только в том случае, если его нынешний клуб снизит цену с установленных ранее 50 млн евро.

В связи с этим «Атлетико» изучает вариант с покупкой датского футболиста, который все еще не продлил контракт с «Тотенхэмом».

Ранее сообщалось об интересе к Эриксену со стороны «Реала».