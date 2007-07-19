«Атлетико» хочет подписать Эриксена в случае неудачи с Хамесом

«Атлетико» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
По информации Marca, несмотря на интерес «матрасников» к полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу и желание самого колумбийца перейти в «Атлетико», трансфер может не состояться.
Переход Хамеса возможен только в том случае, если его нынешний клуб снизит цену с установленных ранее 50 млн евро.
В связи с этим «Атлетико» изучает вариант с покупкой датского футболиста, который все еще не продлил контракт с «Тотенхэмом».
Ранее сообщалось об интересе к Эриксену со стороны «Реала».