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«Атлетико» хочет подписать Эриксена в случае неудачи с Хамесом

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Кристиан Эриксен Хамес Родригес Футбол

«Атлетико» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации Marca, несмотря на интерес «матрасников» к полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу и желание самого колумбийца перейти в «Атлетико», трансфер может не состояться.

Переход Хамеса возможен только в том случае, если его нынешний клуб снизит цену с установленных ранее 50 млн евро.

В связи с этим «Атлетико» изучает вариант с покупкой датского футболиста, который все еще не продлил контракт с «Тотенхэмом».

Ранее сообщалось об интересе к Эриксену со стороны «Реала».

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