Милевский позвонил Карпину: «Хотел бы зимой перейти к вам. Сколько можете заплатить, Георгич?»

Нападающий брестского Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» позвонил главному тренеру Валерию Карпину и предложил свои услуги.

Российский пранкер Vovan222 в декабре 2012 года звонил Милевскому, выдавая себя за Карпина, и предлагал ему перейти в «Спартак».

– Валерий Георгиевич?

– Да.

– Добрый вечер, это , помните? «Динамо» Киев, Украина.

– Да, помню, да.

– Да, здравствуйте. Я вот сейчас в зажигаю, супер сейчас все идет, мы к чемпионству идем большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой. Получится или нет?

– Ну, до зимы еще дожить надо.

– Такой футбол просто показываете сумасшедший, первый тур вообще понравилось.

– Угу. Посмотрим, посмотрим.

– Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?

– Без понятия.

– А можно этот разговор продолжить с вами?

После этого вопроса Карпин положил трубку.

34-летний Милевский забил 2 гола и отдал 4 паса в 16 играх за клуб из Беларуси. Брестское «Динамо» возглавляет таблицу, набрав 39 очков.

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