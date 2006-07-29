Милевский позвонил Карпину: «Хотел бы зимой перейти к вам. Сколько можете заплатить, Георгич?»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и предложил свои услуги.
Российский пранкер Vovan222 в декабре 2012 года звонил Милевскому, выдавая себя за Карпина, и предлагал ему перейти в «Спартак».
– Валерий Георгиевич?
– Да.
– Добрый вечер, это Артем Милевский, помните? «Динамо» Киев, Украина.
– Да, помню, да.
– Да, здравствуйте. Я вот сейчас в Бресте зажигаю, супер сейчас все идет, мы к чемпионству идем большими шагами. Хотел бы перейти к вам в команду зимой. Получится или нет?
– Ну, до зимы еще дожить надо.
– Такой футбол просто показываете сумасшедший, первый тур вообще понравилось.
– Угу. Посмотрим, посмотрим.
– Реально очень хотелось бы поиграть под вашим руководством. Сколько можете заплатить, Георгич?
– Без понятия.
– А можно этот разговор продолжить с вами?
После этого вопроса Карпин положил трубку.
34-летний Милевский забил 2 гола и отдал 4 паса в 16 играх за клуб из Беларуси. Брестское «Динамо» возглавляет таблицу, набрав 39 очков.
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