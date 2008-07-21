Валерий Карпин: «Болельщики «Спартака» подходили и говорили: «Давай возвращайся»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что болельщики «Спартака» просят его вернуться в клуб.
– Как отнеслись к идее клуба представить матч со «Спартаком» темой о «сбитом летчике»? Спрашивали разрешения представить вас в таком образе?
– Да, задали вопрос: «Ничего, если мы так пошутим?» Ответил: «Шутите, что тут такого? Ничего страшного».
– Вы, помню, всегда говорили, что история со знаменитой фразой Леонида Федуна: «Карпин – сбитый летчик» вас не задевает.
– Нисколько – только смеюсь. Если бы меня это беспокоило, про это не говорили бы.
– На товарищеском турнире в Австрии вы абсолютно нормально общались с Федуном. Вопросов друг к другу больше нет?
– А какие они сейчас вообще могут быть?
– То есть, допускаете, что когда-нибудь снова возглавите «Спартак»?
– Вообще об этом не думаю. Таких мыслей нет.
– Это сейчас. А в будущем?
– Так там и кирпич на голову может упасть. Следует думать о настоящем.
В футболе, к сожалению или к счастью, нет ни вчера, ни завтра – только сегодня, следующий матч и все.
Что было вчера, даже если в соперниках «Спартак», через два дня все забудут.
– Общались с болельщиками красно-белых в субботу?
– Ну да – после матча подходили.
– И что говорили?
– В основном – «Давай возвращайся».
– А что отвечали?
– Ничего, – сказал Карпин.