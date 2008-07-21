Валерий Карпин: «Болельщики «Спартака» подходили и говорили: «Давай возвращайся»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что болельщики просят его вернуться в клуб.

– Как отнеслись к идее клуба представить матч со «Спартаком» темой о «сбитом летчике»? Спрашивали разрешения представить вас в таком образе?

– Да, задали вопрос: «Ничего, если мы так пошутим?» Ответил: «Шутите, что тут такого? Ничего страшного».

– Вы, помню, всегда говорили, что история со знаменитой фразой : «Карпин – сбитый летчик» вас не задевает.

– Нисколько – только смеюсь. Если бы меня это беспокоило, про это не говорили бы.

– На товарищеском турнире в Австрии вы абсолютно нормально общались с Федуном. Вопросов друг к другу больше нет?

– А какие они сейчас вообще могут быть?

– То есть, допускаете, что когда-нибудь снова возглавите «Спартак»?

– Вообще об этом не думаю. Таких мыслей нет.

– Это сейчас. А в будущем?

– Так там и кирпич на голову может упасть. Следует думать о настоящем.

В футболе, к сожалению или к счастью, нет ни вчера, ни завтра – только сегодня, следующий матч и все.

Что было вчера, даже если в соперниках «Спартак», через два дня все забудут.

– Общались с болельщиками красно-белых в субботу?

– Ну да – после матча подходили.

– И что говорили?

– В основном – «Давай возвращайся».

– А что отвечали?

– Ничего, – сказал Карпин.