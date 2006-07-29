Василий Кикнадзе: «Появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судей»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался после матча РПЛ с (0:1).

«Мы ищем свою игру, что важно. По напряжению и самоотдаче вопросов нет, но сегодня чуть больше повезло армейцам.

Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады.

Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом – нет.

Конечно, отсутствие Антона Миранчука сказалось на игре, нам не хватало креативности в атаке. Хотя ребята старались, но не все получалось, к сожалению», – сказал Кикнадзе.