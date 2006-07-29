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ЦСКА интересуется хавбеком ПСВ Хендриксом

Теги ЦСКА высшая лига Голландия ПСВ бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Болонья Йоррит Хендрикс Футбол

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс привлек внимание ЦСКА.

24-летним голландцем также интересуются клуб из немецкой Бундеслиги и «Болонья», при этом сам игрок предпочел бы перейти в итальянский клуб. Однако «Болонья» пока не предпринимала попыток приобрести Хендрикса.

Хавбек готов ждать предложение от итальянцев до конца этой недели, в противном случае он рассмотрит другие варианты.

Хендрикс не был заигран за ПСВ в недавнем первом матче квалификации Лиги чемпионов с «Базелем» (3:2).

Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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