ЦСКА интересуется хавбеком ПСВ Хендриксом

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс привлек внимание .

24-летним голландцем также интересуются клуб из немецкой Бундеслиги и , при этом сам игрок предпочел бы перейти в итальянский клуб. Однако «Болонья» пока не предпринимала попыток приобрести Хендрикса.

Хавбек готов ждать предложение от итальянцев до конца этой недели, в противном случае он рассмотрит другие варианты.

Хендрикс не был заигран за ПСВ в недавнем первом матче квалификации Лиги чемпионов с «Базелем» (3:2).

Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.