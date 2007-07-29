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Хенесс уходит из «Баварии» после 40 лет в клубе. Болельщики создали петицию с просьбой остаться

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс Футбол

Болельщики «Баварии» рассчитывают уговорить Ули Хенесса остаться на посту президента клуба. 

Фанаты объявили о сборе подписей, надеясь, что это поможет убедить специалиста остаться в команде. 

«Мир меняется, незыблемые вещи сотрясаются. Но на одну вещь, на которую мы всегда можем положиться, как на «Аминь» в церкви, – это сильная «Бавария», которая становится чемпионом Бундеслиги и выступает в еврокубках.

Мы обязаны этим постоянством Ули Хенессу. Независимо от того, насколько бурное море, Хеннес – наша скала, наша гарантия продолжительного успеха «Баварии». Пилоту клуба не разрешается высаживаться сейчас!» – приводит петицию болельщиков Bild.

67-летний Хенесс принял решение покинуть свой пост и не будет выдвигать свою кандидатуру на новые выборы, которые состоятся в ноябре 2019 года. 

Немец стал менеджером «Баварии» в 1979 году, когда ему исполнилось всего 27 лет. Должность президента клуба он занимал в период с 2009 по 2014 год, а в марте 2016 года снова был назначен на этот пост. За 40 лет под его руководством мюнхенцы 16 раз становились чемпионом Германии, дважды выиграли Лигу чемпионов и один раз Кубок УЕФА.

По информации Bild, новым президентом «Баварии» может стать Герберт Хайнер – бывший генеральный директор Adidas, а также председатель наблюдательного совета мюнхенского клуба. Хайнер и Хенесс знакомы друг с другом более 20 лет и являются хорошими друзьями. 

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