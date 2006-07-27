«Спартак» о голе Гогуа: «Спорный эпизод был трактован против нас»

После матча 3-го тура РПЛ «Тамбов» – (0:2) пресс-служба московского клуба опубликовала отчет о прошедшей игре. Москвичи выразили недовольство некоторыми решениями арбитра .

«В середине первого тайма великолепный дальний удар нанес Гулиев — как жаль, что мяч угодил в перекладину, а не чуть ниже. Затем Фернандо опасно выстрелил со штрафного, футболист , находившийся в своей штрафной, отбил мяч выставленным вперед локтем, но Вилков не посчитал это нарушением правил и пенальти не назначил.

Зато следующий спорный эпизод вновь был трактован против «Спартака». Центральный защитник «Тамбова» Гогуа отправил мяч в сетку наших ворот, но мгновением ранее боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд. Однако затем, после совещания лайнсмена с Вилковым, гол был засчитан», – пишет пресс-служба «Спартака».