Реми Кабелля: «Предложение «Краснодара» было настолько большим, что я не смог отказать»

Новичок Реми Кабелля рассказал о причинах, побудивших его перейти в РПЛ.

«Этим летом я не планировать уходить. Я готовился продолжить играть за и был рад этому, там я чувствовал себя как дома. Но в какой-то момент мне пришло сообщение, что появился вариант [с трансфером] и его стоит изучить.

Я не оценивал выгоду для всех сторон: в этот раз я был более эгоистичен, чем обычно. В первую очередь я думал о себе. Я видел записи игр [«Краснодара»], видел фото стадиона. Для меня это было не какое-то приключение, я знал, куда перехожу.

Если говорить об инфраструктуре, то здесь все на очень высоком уровне. Например, я в жизни не видел такой красивой раздевалки.

Мне потребовалось 10 дней, чтобы принять решение, но предложение было настолько большим, что я не смог отказать.

В своей карьере я не делал глупостей: я уже отложил денег. Перед принятием решения мои родственники говорили мне: «Даже если ты не перейдешь [в «Краснодар»], тебе не нужно беспокоиться о будущем. Я повторюсь: от такого предложения невозможно было отказаться, нужно сказать честно.

Все в выигрыше от этого трансфера, ведь «Сент-Этьен» тоже получил неплохую компенсацию», – сказал Кабелля.

Ранее стало известно, что краснодарцы заплатили за футболиста больше 13 миллионов евро.

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