Реклама 18+
Реклама 18+

Зинедин Зидан: «Меня беспокоят травмы в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Зинедин Зидан Марко Асенсио Ферлан Менди Браим Диас Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил озабоченность в связи с последними повреждениями игроков команды.

На предсезонном сборе в США травмы получили защитник Ферлан Менди, хавбеки Браим Диас и Марко Асенсио, при этом последний выбыл на 8-9 месяцев.

«Меня это беспокоит. Сначала Марко, теперь Ферлан… Пусть у него и незначительное повреждение, но мы не знаем, на какой срок он выбыл. Такое бывает, посмотрим, удастся ли ему быстро восстановиться.

Продолжаем готовиться к сезону с теми, кто есть, а потом вернемся в Мадрид.

Не думаю о том, кто заменит Марко. Мы все потрясены его травмой», – сказал Зидан.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться