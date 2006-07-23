Букмекеры перестали принимать ставки на ФНЛ за несколько дней до матча, опасаясь подозрительных игр

Букмекерские конторы перестали принимать ставки на матчи ФНЛ за несколько дней до игры – отмечает редакция портала Betting Insider.

На матчи 3-го тура ФНЛ букмекерские линии открылись только за сутки до первых матчей тура. Например, на матч «Луч» – «Томь» (1:1) букмекер 1xbet начал принимать ставки менее чем за 22 часа до начала игры. Мировые конторы открыли прием ставок еще позже, вечером 19 июля. Аналогичный лаг наблюдался и у букмекерской конторы «Олимп», титульного спонсора ФНЛ. По состоянию на 00:30 вторника, на сайте БК «Олимп» было невозможно сделать ставки на матчи среды в турнире Олимп-ФНЛ.

Обычно, букмекеры дают возможность сделать ставку заранее – например, на игры РПЛ или Чемпионшипа доступны варианты на два тура вперед, на АПЛ – на три тура вперед.

Букмекеры могут ограничивать период между открытием линии и началом матча в целях безопасности, чтобы минимизировать поток ставок на одну из команд и дальнейшего закрытия линии.

Ранее такого позднего открытия линий не наблюдалось – в прошлом сезоне на матчи ФНЛ можно было поставить за 5-7 суток до игры.