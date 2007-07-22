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ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в китайский клуб на правах свободного агента

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Гарет Бэйл высшая лига Китай Футбол

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба этим летом на правах свободного агента. 

Мадридцы не получили от европейских клубов предложений о трансфере 30-летнего валлийца, поэтому в качестве крайней меры готовы расторгнуть контракт с футболистом, если он перейдет в китайский клуб, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. 

Ранее появилась информация, что Бэйл не играл с «Баварией» в рамках International Champions Cup из-за переговоров агента с китайским клубом. 

В случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Гарет может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае.

 

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