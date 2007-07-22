ESPN: «Реал» может отпустить Бэйла в китайский клуб на правах свободного агента

Полузащитник Гарет Бэйл может уйти из клуба этим летом на правах свободного агента.

Мадридцы не получили от европейских клубов предложений о трансфере 30-летнего валлийца, поэтому в качестве крайней меры готовы расторгнуть контракт с футболистом, если он перейдет в китайский клуб, сообщает со ссылкой на собственные источники.

Ранее появилась информация, что Бэйл не играл с «Баварией» в рамках из-за переговоров агента с китайским клубом.

В случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Гарет может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае.