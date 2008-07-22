Betting Insider: «Динамо» предлагает «Штутгарту» за Дониса 8,5+2,5 млн евро, а форварду – 1,85 млн евро

По информации Betting Insider от источников, близких к переговорам, московское «Динамо» сделало предложение «Штутгарту» о покупке нападающего сборной Греции Анастасиоса Дониса. «Динамо» готово заплатить за 22-летнего игрока 8,5 миллиона евро, а также прописать в соглашении бонусы до 2,5 млн евро в зависимости от выступлений клуба.

«Штутгарт» начинал торги с 15 млн евро.

Самому футболисту «Динамо» предлагает зарплату в 1,85 млн евро в год. Пока игрок не принял предложение, так как рассчитывает зарабатывать больше.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Дониса ведет и «Спартак», однако агент игрока опроверг эти слухи.

«Штутгарт» приобрел Дониса за 4 млн евро у «Ювентуса» в 2017 году. В прошлом сезоне форвард провел 24 матча в Бундеслиге, забил 5 мячей и отдал две результативные передачи. Донис также выступает в составе сборной Греции: на его счету 7 матчей во взрослой команде и один гол.