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«Спартак» ведет переговоры о покупке форварда «Штутгарта» Дониса. Им интересовалось «Динамо»

Теги Спартак Штутгарт премьер-лига Россия возможные трансферы Д2 Германия Анастасиос Донис Футбол

Нападающий «Штутгарта» Анастасиос Донис может продолжить карьеру в России.

По информации Kicker, переговоры о трансфере греческого форварда ведет «Спартак». «Штутгарт» рассчитывает выручить от продажи 22-летнего футболиста не менее 10 миллионов евро.

Два года назад Донис перешел за четыре миллиона евро в немецкий клуб из «Ювентуса», воспитанником которого он является.

В прошлом сезоне Анастасиос провел 24 матча в Бундеслиге, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Он также выступает в составе сборной Греции: на его счету девять матчей в национальной команде и один гол.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Динамо». 

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