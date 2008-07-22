Сергей Семак: «Знали настрой «Сочи», многие играли за нас. Естественно, хочется доказать»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сложный матч. Знали, с каким настроем будет играть «Сочи» против нас, ребята многие играли за нас. Естественно, всегда хочется доказать.

В первом тайме медленно двигали мяч, были слишком пассивны. Во втором тайме играли лучше, создали много моментов, надо было раньше забивать. А так игра была достаточно нервной, «Сочи» выходил на ударные позиции, но, может быть, не такие явные, как у нас.

– Вы очень активно реагировали после назначения пенальти. Почему? Многие говорят об отмене правила тройного наказания.

– Мне показалось, что фол был умышленный. Если игрок пытается играть в мяч и не достает – это желтая карточка. Мне показалось что игрок не успевал к мячу и преднамеренно сфолил. Это рабочие моменты, мы их разберем.

– Почему Сутормин в первые минут 15 вообще не касался мяча?

– Неправильно располагались, медленно двигали мяч, поэтому мяч не доходил. Было жарко, поэтому поберегли Жиркова, плюс хорошая игра Набиуллина, его скоростные качества. Поэтому справа поставили Сутормина. Но в начале не получалось не только у него. За исключением быстрых атак к нашей игре были вопросы.

– С чем можно связать два нереализованных им момента? В особенности второй, когда давления почти не было.

– Хорошо, что эти моменты есть. Почему мы их не забиваем, сказать сложно. Но мы работаем над этим. И работаем много.

– Почему с выходом Дзюбы перешли на трех центральных защитников?

– Да, в конце перестроилось в пять. Сутормину удобно играть в этой позиции. Моменты могли возникнуть за счет использования крайних защитников, которые поднимались, располагались между линиями. Мы старались этот момент уменьшить, уменьшить количество фланговых передач и навесов.

– У Дзюбы все в порядке со здоровьем?

– Нет, у него была температура. В четверг он занимался индивидуально в зале. На предыгровой чувствовал себя неплохо, но после температура опять немного поднялась. Время, которое он получил, достаточно для такого болезненного состояния, – сказал Семак.