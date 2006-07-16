«Ростов» изобразил Карпина сбитым летчиком перед матчем со «Спартаком». Так его назвал Федун

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком», опубликовав постер с главным тренером в образе летчика.

«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом! Ждем битву со «Спартаком»!» – говорится в официальном твиттере .

Летом 2014 года «сбитым летчиком» Карпина назвал владелец Леонид Федун.

Матч «Ростов» – «Спартак» пройдет на «Ростов-Арене» в субботу, 20 июля. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Фото: официальный твиттер

Федун называл Карпина сбитым летчиком, но их заруба уже остыла