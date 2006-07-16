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«Ростов» изобразил Карпина сбитым летчиком перед матчем со «Спартаком». Так его назвал Федун

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин фото ахахаха Футбол

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком», опубликовав постер с главным тренером Валерием Карпина в образе летчика.

«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом! Ждем битву со «Спартаком»!» – говорится в официальном твиттере «Ростова».

Летом 2014 года «сбитым летчиком» Карпина назвал владелец «Спартака» Леонид Федун.

Матч «Ростов» – «Спартак» пройдет на «Ростов-Арене» в субботу, 20 июля. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Фото: официальный твиттер «Ростова»

Федун называл Карпина сбитым летчиком, но их заруба уже остыла

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