«Ростов» изобразил Карпина сбитым летчиком перед матчем со «Спартаком». Так его назвал Федун

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком», опубликовав постер с главным тренером Валерием Карпина в образе летчика.
«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом! Ждем битву со «Спартаком»!» – говорится в официальном твиттере «Ростова».
Летом 2014 года «сбитым летчиком» Карпина назвал владелец «Спартака» Леонид Федун.
Матч «Ростов» – «Спартак» пройдет на «Ростов-Арене» в субботу, 20 июля. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Фото: официальный твиттер «Ростова»
Федун называл Карпина сбитым летчиком, но их заруба уже остыла