Реклама 18+
Реклама 18+

Александр Гацкан: «Не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»

Теги Спартак Ростов Александр Гацкан премьер-лига Россия судьи Футбол

Капитан «Ростова» Александр Гацкан высказался о прощальном матче в составе ростовского клуба против «Спартака» (2:2).

«Сейчас только позитивные эмоции, все супер. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал ей 11 лет. Могу только позитивно говорить про «Ростов». Жизнь продолжается, идем вперед и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть.

Конечно, тяжело входить в такую игру, но наша профессия – выходить и доказывать, показывать результат. Мы были достойны победы. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак». Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего.

Позитивно отношусь к системе VAR. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее.

Что касается продолжения карьеры, официально ничего нет. На следующей неделе что-то будет, наверное», – сказал Гацкан.

На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

РПЛ – 🔥❤️. Так много на старте не забивали 5 лет

Прогнозы на РПЛ

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться