Карпин о матче со «Спартаком»: «Должны были выигрывать, а не спасать игру»

Главный тренер Валерий Карпин поделился мыслями о ничьей со «Спартаком» (2:2) во 2-м туре РПЛ.

– Это матч упущенных возможностей или матч, который вы смогли выиграть?

– Должны были выиграть. Не смогли, но должны были выиграть.

– А что пошло не так? Почему «Спартак» долго вел в счете и казалось, что если «Ростов» отыграется – это будет сюрприз?

– Что значит «почему»? Потому что это «Спартак». Потому что забили со стандарта, не досмотрели на стандарте, вот и все

– Вы пропустили от «Оренбурга» со стандарта, пропустили здесь после углового. Это одна и та же ситуация?

– Ну так практически все голы забиваются, после подачи. 80 процентов голов либо со стандарта, либо после передачи.

– То есть игра на втором этаже в своей штрафной – это не проблема?

– Не проблема.

– Когда почувствовали, что эту игру можно было спасти?

– Всегда. Ну не то что спасти, мы эту игру должны были выигрывать, а не спасать, по идее, – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».