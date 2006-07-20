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Судья сначала отменил гол «Краснодара» из-за офсайда, но в итоге засчитал

Теги премьер-лига Россия судьи Краснодар Уфа Алексей Еськов Юнес Намли Футбол

«Уфа» принимает «Краснодар» (2:1, второй тайм) в матче второго тура чемпионата России.

Арбитр Алексей Еськов на 49-й минуте сначала отменил гол полузащитника краснодарцев Юнеса Намли из-за офсайда, но после совещания с помощниками изменил свое решение и засчитал мяч.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Уфа – Краснодар 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
20 июля, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Карп, 2:0 – 40 Табидзе, 2:1 – 49 Намли, 2:2 – 73 Триндаде, 2:3 – 87, автогол Табидзе.
УфаЧернов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Сухов, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбоун.
КраснодарСафонов, Петров, Рамирес, Спайич, Мартынович, Триндаде (Фьолусон, 90), Камболов, Намли (Сулейманов, 70), Ольссон (Игнатьев, 66), Вандерсон, Ари.
Предупреждения:
Спайич (28), Рамирес (54), Игбоун (64), Кротов (87).

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