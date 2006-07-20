Судья сначала отменил гол «Краснодара» из-за офсайда, но в итоге засчитал

«Уфа» принимает (2:1, второй тайм) в матче второго тура чемпионата России.

Арбитр Алексей Еськов на 49-й минуте сначала отменил гол полузащитника краснодарцев из-за офсайда, но после совещания с помощниками изменил свое решение и засчитал мяч.

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