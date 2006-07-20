Судья сначала отменил гол «Краснодара» из-за офсайда, но в итоге засчитал

«Уфа» принимает «Краснодар» (2:1, второй тайм) в матче второго тура чемпионата России.
Арбитр Алексей Еськов на 49-й минуте сначала отменил гол полузащитника краснодарцев Юнеса Намли из-за офсайда, но после совещания с помощниками изменил свое решение и засчитал мяч.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 июля, 14.00, «Нефтяник»
- Голы:
- 1:0 – 28 Карп, 2:0 – 40 Табидзе, 2:1 – 49 Намли, 2:2 – 73 Триндаде, 2:3 – 87, автогол Табидзе.
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Уфа –
Чернов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Сухов, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбоун.
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Рамирес, Спайич, Мартынович, Триндаде (Фьолусон, 90), Камболов, Намли (Сулейманов, 70), Ольссон (Игнатьев, 66), Вандерсон, Ари.