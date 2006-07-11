«Реал» готов предложить 125 млн евро за Погба

«Реал» продолжает работу над трансфером полузащитника Поля Погба

По информации ABC.es, мадридский клуб рассчитывает, что француз проведет переговоры с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом и сообщит о желании перейти в .

«Сливочные» готовы заплатить за 26-летнего футболиста 125 миллионов евро, а в случае дальнейших переговоров повысить предложение до 130 миллионов плюс 15 миллионов в виде бонусов. «МЮ» намерен начать обсуждение с суммы в 170 миллионов евро.

«Реал» может продать Бэйла, Иско и Хамеса, чтобы купить Погба