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«Реал» готов предложить 125 млн евро за Погба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Поль Погба Футбол

«Реал» продолжает работу над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба

По информации ABC.es, мадридский клуб рассчитывает, что француз проведет переговоры с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом и сообщит о желании перейти в «Реал».

«Сливочные» готовы заплатить за 26-летнего футболиста 125 миллионов евро, а в случае дальнейших переговоров повысить предложение до 130 миллионов плюс 15 миллионов в виде бонусов. «МЮ» намерен начать обсуждение с суммы в 170 миллионов евро.

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4855 голосов 1
  • «Реал»
    26%
  • «Ювентус»
    23%
  • «Манчестер Юнайтед»
    11%
  • Он везде лишний
    40%

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