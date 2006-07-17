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Алексей Миранчук: «Хотелось бы себя попробовать в Европе. Если останусь, потом буду жалеть»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Алексей Миранчук Футбол

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о возможном переходе в зарубежный клуб. 

– Головин уехал, после этого очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Конечно, какие-то цели ставишь, но не заглядываешь так далеко.

Конечно, хотелось бы себя попробовать в Европе. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости, другой футбол. Я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб.

– Есть средний клуб в Испании, есть топ-клуб России и топ в Англии, но нужно выходить на замену. Что ты выберешь?

– Я за Испанию. Мне кажется, лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой большой путь, – сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу «КраСава».

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