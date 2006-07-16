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«Сочи» опубликовал и позже удалил таблицу «с учетом VAR». В ней «Спартак» – в зоне вылета

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи фото Владимир Москалев видеоповторы соцсети Сочи ахахаха Футбол

Официальный твиттер «Сочи» опубликовал альтернативную турнирную таблицу РПЛ по итогам первого тура.

Команда Александра Точилина в стартовой игре сезона уступила в гостях «Спартаку» (0:1), пропустив в добавленное время.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что гол, забитый защитником красно-белых, Самюэлем Жиго, был засчитан ошибочно из-за нарушения правил.

Кроме того, судьи ошиблись, не назначив пенальти в ворота москвичей. Арбитр Владимир Москалев, работавший на матче, отстранен.

«Турнирная таблица с учетом VAR», – говорится в твиттере «Сочи» в описании таблицы, где дебютант РПЛ с тремя очками занимает 5-е место, а «Спартак», у которого ноль очков, идет в зоне вылета на 15-й позиции.

Позже твит был удален.

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