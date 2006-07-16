Мосгорсуд подтвердил развод Глушакова и обязал его платить алименты в размере 1/3 дохода

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника Дениса Глушакова Дарьи, сообщил, что суд подтвердил развод футболиста.

«Денис Глушаков снова проиграл суд. Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тысяч рублей на содержание Дарьи.

Но есть и хорошая для него новость – 30 мин назад он стал холостяком. Налетайте девчонки.

В первой инстанции Глушаков предлагал на содержание детей 300 тысяч рублей, сегодня настаивал, что больше 55 тысяч платить не готов. Но суд решил иначе», – написал Жорин в твиттере.

Денис и Дарья были в браке с 2009 года. У них две дочери – Валерия и Александра.

Глушаков общается с женой. Ребус