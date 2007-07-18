Товарищеские матчи. «ПСЖ» забил 6 голов дрезденскому «Динамо», «Арсенал» победил «Колорадо»

Сегодня «Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо Рэпидс» (3:0), а «ПСЖ» выиграл у дрезденского «Динамо» (6:1).
Товарищеские матчи
Коммерс-Сити, США
Колорадо Рэпидс – Арсенал – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Сака (13), 0:2 – Олайинка (29), 0:3 – Мартинелли (61)
«Арсенал»: Мэйси, Томпсон (Мустафи, 62), Медли, Чемберс (Колашинац, 62), Дженкинс, Бертон, Джон-Джулз (Обамеянг, 78), Олайинка (Уиллок, 62), Сака, Нкетиа (Ляказетт, 78), Мартинелли (Озил, 78).
Дрезден, Германия
- Дата проведения
- 16 июля, 21.20, «Глюксгаз-Штадион»
- Голы:
- 0:1 – 6 Мбаппе, 0:2 – 18 Дракслер, 0:3 – 34 Мбаппе, 0:4 – 48 Загре, 0:5 – 61 Постолаки, 0:6 – 71 Аушиш, 1:6 – 76, пенальти Коне.
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Динамо Дрезден –
Бролль (Босс, 46; Вигерс, 69), Кройцер (Вальквист, 46), Элерс (Мюллер, 46), Баллас (Леве, 69), Николау (Хамалайнен, 46), Атик (Клингенбург, 46), Бурнич (Хорват, 46), Тафернер (Эберт, 46), Дульевич (Коне, 46; Кульке, 80), Леве (Мешль, 46), Резер (Атильган, 46).
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ПСЖ –
Ареоля (Трапп, 46), Курзава (Нсоки, 62), Керер (Мбе Со, 46), Менье (Япи, 62), Бернат (Баккер, 56), Верратти (Аушиш, 56), Эррера (Эман, 62), Дракслер (Загре, 46), Сарабия (Постолаки, 57), Хесе (Туфики, 57), Мбаппе (Куасси, 62).
- Предупреждение:
- Эман (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.