Товарищеские матчи. «ПСЖ» забил 6 голов дрезденскому «Динамо», «Арсенал» победил «Колорадо»

Сегодня в товарищеском матче разгромил «Колорадо Рэпидс» (3:0), а выиграл у дрезденского «Динамо» (6:1).

Товарищеские матчи

Коммерс-Сити, США

Колорадо Рэпидс – Арсенал – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сака (13), 0:2 – Олайинка (29), 0:3 – Мартинелли (61)

«Арсенал»: Мэйси, Томпсон (Мустафи, 62), Медли, Чемберс (Колашинац, 62), Дженкинс, Бертон, Джон-Джулз (Обамеянг, 78), Олайинка (Уиллок, 62), Сака, Нкетиа (Ляказетт, 78), Мартинелли (Озил, 78).

Дрезден, Германия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.