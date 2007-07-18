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Товарищеские матчи. «ПСЖ» забил 6 голов дрезденскому «Динамо», «Арсенал» победил «Колорадо»

Теги ПСЖ МЛС Колорадо Рэпидс премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал товарищеские матчи (клубы) результаты Д2 Германия Динамо Дрезден Футбол

Сегодня «Арсенал» в товарищеском матче разгромил «Колорадо Рэпидс» (3:0), а «ПСЖ» выиграл у дрезденского «Динамо» (6:1). 

Товарищеские матчи

Коммерс-Сити, США

Колорадо Рэпидс – Арсенал – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сака (13), 0:2 – Олайинка (29), 0:3 – Мартинелли (61)

«Арсенал»: Мэйси, Томпсон (Мустафи, 62), Медли, Чемберс (Колашинац, 62), Дженкинс, Бертон, Джон-Джулз (Обамеянг, 78), Олайинка (Уиллок, 62), Сака, Нкетиа (Ляказетт, 78), Мартинелли (Озил, 78). 

Дрезден, Германия

Динамо Дрезден Германия – ПСЖ Франция 1:6 (0:3, 1:3)
Дата проведения
16 июля, 21.20, «Глюксгаз-Штадион»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 6 Мбаппе, 0:2 – 18 Дракслер, 0:3 – 34 Мбаппе, 0:4 – 48 Загре, 0:5 – 61 Постолаки, 0:6 – 71 Аушиш, 1:6 – 76, пенальти Коне.
Динамо ДрезденБролль (Босс, 46; Вигерс, 69), Кройцер (Вальквист, 46), Элерс (Мюллер, 46), Баллас (Леве, 69), Николау (Хамалайнен, 46), Атик (Клингенбург, 46), Бурнич (Хорват, 46), Тафернер (Эберт, 46), Дульевич (Коне, 46; Кульке, 80), Леве (Мешль, 46), Резер (Атильган, 46).
ПСЖАреоля (Трапп, 46), Курзава (Нсоки, 62), Керер (Мбе Со, 46), Менье (Япи, 62), Бернат (Баккер, 56), Верратти (Аушиш, 56), Эррера (Эман, 62), Дракслер (Загре, 46), Сарабия (Постолаки, 57), Хесе (Туфики, 57), Мбаппе (Куасси, 62).
Предупреждение:
Эман (86).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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