Семин о конфликте с Геркусом: «Не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые понимают меньше меня»

Главный тренер Юрий Семин высказался о конфликте с бывшим президентом и генеральным директором клуба Ильей Геркусом.

– Был небольшой конфликт с Геркусом, с президентом клуба. Он ушел, а вы остались. В чем была проблема?

– Особенных проблем нет. Со мной всегда проблема бывает простая: я не люблю, когда в футбол вмешиваются...

– Люди нефутбольные?

– Да. Люди, которые немножко меньше понимают, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот, но руководить мной и той профессией, которую я хорошо знаю...

Я считаю, что тренер не должен позволять этого. Вот и вся ситуация, – сказал Семин в программе «Тает лед» на телеканале «Матч Премьер».

Геркус отдыхает после «Локо»: пишет книгу об убийце Кеннеди, мечтает об Ивлеевой в РПЛ