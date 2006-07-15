РПЛ: «Практика начала летних игр в 21:30 продиктована вероятностью высокой температуры в это время»

На сайте РПЛ опубликован комментарий о порядке назначения времени матчей.

«В связи с обращениями болельщиков по итогам первого тура РПЛ сезона-2019/20 Российская Премьер-Лига разъясняет порядок назначения времени начала матчей.

В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:

– допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);

– необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;

– температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);

– возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров;

Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11:30 (для регионов с часовым поясом +02:00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В 19:00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.

Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.

Важно отметить, что в соответствии с Регламентом все клубы Премьер-Лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона», – говорится в заявлении РПЛ.

Матч 1-го тура РПЛ – «Оренбург» (2:1) начался в 21:30 по московскому времени. Игру посетили 14 584 зрителя.

«Нужны ли РПЛ вообще болельщики на стадионах?» «Ростов» и «Оренбург» против матчей в 21:30