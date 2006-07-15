Отец нападающего Неймара прокомментировал слова сына, назвавшего победу «Барселоны» в матче 1/8 финала ЛЧ-2017 с «ПСЖ» (6:1) одним из лучших моментов в своей карьере.

«Неймар не терял уважения к «ПСЖ» или футболистам, которые играли в том матче в 2017 году, некоторые из них сейчас являются его партнерами по команде. С конца этой игры и до сегодняшнего дня всегда вспоминает этот матч как один из самых важных в своей карьере. Многие болельщики считают так же.

Зачем спорить об этом сейчас? Мой сын – игрок , но он не может просто игнорировать свою историю. Эта история помогла ему попасть во французский клуб», – написал Неймар-старший в инстаграме.