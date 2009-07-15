Григорян о матче с «Зенитом»: «Зубы показывать – это у дантиста. Нужно показывать характер»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил игру команды в матче 1-го тура РПЛ от (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Видите, футбол – такая штука. Выходя из раздевалки, может прозевать и главный тренер. Я прозевал один гол, команда – два. В перерыве говорили о том, что нужно быть внимательными.

Если бы не эти два мяча и пятиминутка, можно было бы говорить о достаточно качественном матче с нашей стороны. Но это и говорит о мастерстве команды, которая выиграла. Она использовала нашу пятиминутную потерю концентрации.

Можно говорить, что в целом мы провели достойный матч, но его нужно анализировать более глубоко. Раньше я на пресс-конференции достаточно часто делал выводы, потом решил, что это непрофессионально, нужно смотреть внимательно матч. Кстати, понял, поработав на телевидении. «Зенит» заслуженно выиграл, а мы всего лишь выглядели достойно.

– Ожидали, что Жирков выйдет слева в полузащите, а Дриусси – справа? Как это повлияло на вашу игру?

– Никак. У «Зенита» достаточно четко прослеживается система. Семак – системный тренер. Не могу сказать, что они играют предсказуемо, потому что у них есть игроки высокого уровня, но их атаки развиваются по определенным правилам в тех или иных зонах.

В первом тайме мы перекрыли все зоны, не дали разыгрывать лишнего игрока на фланге, не давали проникать через центр, не давали подбирать мячи. Во втором тайме должны были вытерпеть до 65-й минуты, заставить соперника дергаться, подниматься еще выше и ловить его на быстрых атаках.

Два быстрых гола сыграли свою роль, мы были сами вынуждены пойти в атаку.

– Вы сказали, что прозевали один гол. Что это значит? Как повлияли на игру перестановки «Зенита» в перерыве, в частности, появление Дугласа в опорной зоне?

– Бывает, иногда задерживаюсь на минуту-полторы из раздевалки. Есть много причин, одна из них простая – надо просто ходить в туалет.

Может, нагло, но я профессиональный тренер, могу что-то оценивать: да, мы пропустили два гола, но эти перестановки нам облегчили жизнь. Во втором тайме мы спокойно выходили через короткий пас, наши центральные полузащитники Чуперка и Карасев подолгу удерживали мяч, разбивали прессинг «Зенита». Так что повлияли перестановки так – облегчили нам развитие атаки.

– Вчера «Сочи» оставил приятное впечатление, показали зубы сегодня вы. Можно ли сказать, что РПЛ получила качественное усиление в лице и «Сочи»?

– Мне неинтересно, кто что показал из других команд. Показ зубов не дает набор очков. У нас очень многонациональная команда, возможно, самая многонациональная в РПЛ. У нас собраны сильные мужчины. Нужно показывать характер. Зубы показывать – это у дантиста.

– Не вопрос, а пожелание: с возвращением в РПЛ, оставайтесь таким же прямым и содержательным.

– Спасибо. То есть вы мне желаете надолго не задержаться? – сказал Григорян.