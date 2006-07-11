Рапино о сборной США: «У нас есть девушки с розовыми волосами, с татуировками и дредами, есть черные и лесбиянки»

Футболистка сборной США Меган Рапино рассказала о своей команде во время чемпионского парада в Нью-Йорке.

«У нас такая сплоченная команда, такая сильная, с таким чувством юмора... Да мы просто засранки. Нет ничего, что могло бы развалить эту группу женщин.

У нас есть девушки с розовыми и фиолетовыми волосами, с татуировками и дредами, есть черные и любые другие, есть гетеросексуалки и лесбиянки.

Всем нужно стать лучше, больше любить и меньше ненавидеть. За это каждый в ответе. Наша обязанность – сделать этот мир лучше. Пришло время объединиться.

Я думаю, что наша команда делает невероятную работу, принимая на свои плечи подобный груз. Да, мы спортсменки, играем в футбол, но мы гораздо больше этого», – заявила Рапино.

Американки во второй раз подряд выиграли чемпионат мира.

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