Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

«Зенит-2» продолжает подготовку к следующему сезону.
К тренировкам с командой приступил нападающий первой команды петербуржцев Антон Заболотный.
В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 16 матчей в РПЛ, отметился голевой передачей и помог питерцам выиграть чемпионат России.
«Зенит-2» в предстоящем сезон будет выступать в первенстве Олимп-ПФЛ после вылета из ФНЛ.
Ранее сообщалось, что Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет расторгать контракт с «Зенитом». На игрока претендует «Сочи».
Тренировка сине-бело-голубых 10 июля! pic.twitter.com/DU4TiaIDhj— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) July 10, 2019