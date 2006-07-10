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Заболотный тренируется с «Зенитом-2»

Теги Зенит премьер-лига Россия Олимп-ПФЛ фото Зенит-2 Антон Заболотный Футбол

«Зенит-2» продолжает подготовку к следующему сезону.

К тренировкам с командой приступил нападающий первой команды петербуржцев Антон Заболотный.

В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 16 матчей в РПЛ, отметился голевой передачей и помог питерцам выиграть чемпионат России.

«Зенит-2» в предстоящем сезон будет выступать в первенстве Олимп-ПФЛ после вылета из ФНЛ.

Ранее сообщалось, что Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет расторгать контракт с «Зенитом». На игрока претендует «Сочи».

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