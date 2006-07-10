Оле-Гуннар Сульшер: «Погба – профессионал, у него золотое сердце. У «МЮ» нет необходимости продавать игроков»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о желании полузащитника покинуть клуб.

«Мы «Манчестер Юнайтед», и у нас нет необходимости продавать своих футболистов.

У нас нет предложений по нашим игрокам. Поль никогда не отделял себя от команды, всегда отдавал все силы, и я не могу сказать о нем ничего другого.

Агентские разговоры идут постоянно, но, как я уже сказал, у нас нет предложений, это все, что я могу сказать.

Погба – настоящий профессионал, у него золотое сердце. Вчера Поль шел вместе с Лингардом, это преподнесли, словно у них была какая-то стычка.

Я понимаю, что журналисты здесь для того, чтобы продавать газеты и истории, но все они профессионалы», – заявил Сульшер.