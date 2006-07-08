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«Тамбов» представил новую эмблему с волком

Теги премьер-лига Россия фото ФК Тамбов Футбол

У «Тамбова» появился новый логотип.

Новая эмблема представлена в виде футбольного мяча и волка на фоне традиционных красно-синих цветов в золотом обрамлении.

«В связи с отказом в регистрации предыдущей эмблемы клуба по причине нарушения геральдических правил, а именно – использования измененного изображения герба Тамбовской области, мы приняли решение о смене клубной символики.

Теперь наш логотип имеет право на санкционированное использование и регистрацию в качестве товарного знака», – рассказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

Фото: официальный сайт «Тамбова»

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